Zware regenbuien, maar soms ook zon in Coevorden vandaag

Plots landen er 15 luchtbal­lon­nen in de achtertuin van dit boerenecht­paar: ‘Wat krijgen we nou’

De onverwachte landing van vijftien deelnemers van Ballonfestival Hardenberg in hun weilanden is een verrassing. Wat boerenechtpaar Johan (52) en Patricia (44) Uilenreef uit Sibculo daarna doet, is voor de organisatie bijzonder. Want er zijn risico's. ,,Niet iedereen is blij met zulke gasten.’’