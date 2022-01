‘Aan de achterkant van de camera’s is TVOH een stuk minder professioneel dan de voorkant ons deed geloven’

Verhalen over grensoverschrijdend contact op de werkvloer en seksuele intimidatie zijn niet nieuw. Toen in Amerika een paar vrouwen zich durfden uit te spreken over het ontoelaatbare gedrag van de in de filmwereld zeer machtige Harvey Weinstein, voelden steeds meer vrouwen en ook mannen zich gesteund om hun ervaringen te delen. Ervaringen van mensen in een afhankelijke positie die soms door slinkse manipulaties, soms door bruut geweld ver over hun eigen grenzen heen werden getrokken. Deze #MeToo-beweging leidde tot strafzaken én bewustwording. Toch zijn daarmee de problemen de wereld nog niet uit.

Cynici zouden kunnen opmerken dat dit dierlijke gedrag van alle tijden is, hoewel we lang dachten ons als mensen te onderscheiden ten opzichte van dieren door onze intelligentie en emoties. Met dank aan de wetenschap weten we inmiddels dat ook dieren hierover beschikken. Gedragsbioloog Frans de Waal leerde ons daar veel over. Bioloog Jelle Reumer concludeerde het zo: ,,In feite zijn we nergens uniek in. Hooguit in zelfoverschatting. Het zou allemaal tot bescheidenheid moeten leiden, en vooral tot empathie, respect en voorzichtigheid in onze benadering van andere soorten.”

Dat opnieuw vrouwen het hebben aangedurfd hun mond open te doen, maakt wat wel en niet kan opnieuw het gesprek van de dag is. In huiskamers, in slaapkamers, op werkvloeren, voor en achter de schermen. Wat wel en niet is toegestaan is deels in (strafrechtelijke) regels vast te leggen. Helderheid van werkgevers over gedrag op de werkvloer is zeker zo belangrijk. Wie is misbruikt moet bij een vertrouwenspersoon en de politie terecht kunnen. Over het grijze gebied dat overblijft, krijgen we alleen maar helderheid als we in gesprek blijven met elkaar. Als we de ander met empathie, respect en voorzichtigheid benaderen.

