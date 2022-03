Aanmoediging van Zelenski zou niet nodig moeten zijn

Door moderne communicatiemiddelen is oorlog nooit meer ver weg. Alles wat we zien, horen en weten schept verplichtingen, schrijft onze hoofdredacteur Rennie Rijpma.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak donderdag de Tweede Kamer toe. Hij bedankte Nederland voor de steun aan Oekraïne: de wapens, de sancties en de hulp aan zijn landgenoten hier in Nederland. Tegelijkertijd riep hij op om meer te doen tegen Rusland.



Zelenski refereerde in zijn speech aan het bombardement van Rotterdam aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, hoe eenzelfde lot nu zijn Oekraïne treft. Maar ook aan hoe Nederland 450 jaar geleden heldhaftig in Brielle de Spanjaarden wist te keren.

Van de inname van Den Briel kennen we tekeningen uit onze geschiedenisboeken en van het bombardement op Rotterdam foto's en filmbeelden die later opdoken. Hoe anders is dat tegenwoordig. De Golfoorlog begin jaren 90 van de vorige eeuw vormde een keerpunt. Via de livebeelden van CNN konden we meekijken hoe Irak Koeweit binnenviel. Nu weer decennia later, hoeft ons niets meer te ontgaan. Vrijwel iedere burger - ook in Oekraïne - heeft met de smartphone altijd een camera op zak en via sociale media een eigen uitzendkanaal.

Vredesorganisatie Pax gebruikte deze bronnen, satellietbeelden en geolocaties voor een onderzoek naar hoeveel gezondheidszorgorganisaties in Oekraïne zijn getroffen door Russische bombardementen. De eerste maand van de oorlog trof dit lot 64 ziekenhuizen, apotheken, kraamklinieken, opvangtehuizen en andere zorginstellingen. We kennen de beelden van het ziekenhuis in Marioepol, waar zieke kinderen niet veilig bleken. Het was één aanval van vele.

Het is een beproefde methode die Rusland ook in Syrië hanteerde om het moreel van het volk te breken. Zelenski stelt daar zijn speeches tegenover. Hij spreekt zijn volk vaak toe én hij spreekt ons toe.

Moderne techniek zorgt dat wij weten wat er in Oekraïne gebeurt, we weten dat zelfs de zieken en zwakken niet veilig zijn. Moderne techniek zorgt ook dat een wereldleider in oorlog ons parlement kan toespreken. Dat schept verplichtingen; Nederland moet alles doen wat in zijn vermogen ligt om het wapengeweld te stoppen. De Kamer was erdoor ‘begeistert’ en eiste nog dezelfde dag een overzicht van het kabinet van wat Nederland doet om de sancties tegen Rusland na te leven. De Kamer zou de aanmoediging van Zelenski niet nodig moeten hebben, maar laat de Kamer nu die vasthoudendheid volhouden.

