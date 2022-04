Alle wensen inwilligen kan niet

Drie maanden na de installatie van het kabinet, moeten de gepresenteerde plannen alweer vertimmerd worden. De oorlog in Oekraïne, en de weerslag daarvan op Nederland, noopt tot herziening. Dat betekent ook dat de politiek pijnlijke keuzes moet durven te maken, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

Dat de plannen alweer zo snel moeten worden bijgesteld, kan niemand worden verweten. De toekomst zag er een paar maanden geleden nog volledig anders uit. Zo dacht het Centraal Planbureau (CPB) voor de jaarwisseling nog dat de inflatie in 2022 juist zou afvlakken. In plaats daarvan breekt die mede door de energiecrisis naoorlogse records. De economische groei staat onder druk. Het CPB voorspelde vorige maand nog dat de problemen mee zullen vallen, maar zei er direct bij hoe onzeker die prognose was. Kortom: het kabinet moet er rekening mee houden dat het minder geld binnenkrijgt dan gedacht terwijl tegelijkertijd de ene na de andere financiële tegenvaller zich aandient en er een breed gedragen wens is in Den Haag om juist nog méér geld uit te geven dan in het regeerakkoord was gepland.

Want wie de afgelopen weken in Den Haag rondliep, zou niet denken dat de wereld veranderd is. Naast de gedwongen extra investeringen in Defensie, wil een groot deel van de Kamer méér geld om studenten die onder het leenstelsel vielen te compenseren, méér geld voor jeugdzorg, méér geld voor AOW’ers. En hoewel al die individuele wensen in de kern te verdedigen zijn, is al die wensen samen inwilligen nu onmogelijk.

Quote Den Haag moet durven zeggen dat er hier en daar ook minder geld wordt uitgegeven

Het CPB waarschuwde al dat door dit regeerakkoord de overheidsfinanciën in de toekomst volledig uit het lood dreigen te slaan. Dat gevaar wordt alleen maar groter als het kabinet niet ingrijpt en de geldkraan nog verder opendraait. Regeringspartijen willen liever niet bezuinigen, al lijkt er te worden beknibbeld op bijvoorbeeld een investeringsfonds in de economie. Maar wat vooral opvalt, is dat het kabinet pleit voor soepeler naleven van de Europese begrotingsregels. Den Haag moet echter durven zeggen dat er hier en daar ook minder geld wordt uitgegeven. Hoe pijnlijk ook. Anders zadelt het volgende generaties met een enorm probleem op.

