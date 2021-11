Alleen samen houden we de winkelstraat in leven

CommentaarDit is geen oproep om massaal te gaan winkelen. Het is wel een oproep om lokaal te winkelen, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Natuurlijk, het gemak van Bol.com is groot. De productvergelijkingen op Coolblue zijn goed. In de eerste drie weken van november werd alweer 8 procent meer online gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar, zo berichtte deze krant zaterdag. En vorig jaar gaven consumenten rond Sinterklaas maar liefst 50 procent méér uit in webwinkels dan in 2019. Corona was een factor, en is dat helaas nu weer. Winkels en horeca moeten om vijf uur sluiten, mondkapjes moeten op (bij de winkels), QR-codes gecontroleerd (bij de horeca). En dan regent en waait het ook nog. Al met al geen uitnodiging om naar de winkelstraat te gaan.

En toch is er genoeg reden om dat wel te doen. Bol.com richt geen vrolijke etalages in. Coolblue hangt geen sfeerverlichting op. Webwinkels lijken je wel heel goed te kennen, als je ze vaak genoeg bezoekt, maar willen we echt dat algoritmen de plaats innemen van die man of vrouw achter de kassa die u persoonlijk helpt? Vorig jaar deden we deze oproep en dat doen we nu weer. Je kunt je best machteloos voelen in deze tijd, maar wie van winkelstraten en buurtwinkels houdt heeft de macht om iets te doen. Namelijk ze gebruiken. De supermarkten mogen langer open blijven dan andere winkels, omdat ze ‘essentieel’ zijn. Maar die groentekraam, die kaasboer, de slager, de boekhandel, de drogist, dat leuke interieurwinkeltje, die koffietent, al die buurtgenoten, zijn die niet net zo essentieel?

Dit is geen oproep om massaal te gaan winkelen. Het is wel een oproep om lokaal te winkelen. Tijdens die stille uurtjes in de ochtend of halverwege de middag, het is niet altíjd druk. Zelfs op Black Friday was het op straat al leger dan verwacht. Je kunt een euro maar één keer uitgeven. Laten we dat dan doen bij degenen die hem nu het hardst nodig hebben. Straks hebben we hén weer nodig. Om de buurt, het dorp, de stad leefbaar te houden. Winkel wijs, shop slim. Dat kan ook online. Check even de site van uw lokale leverancier. Alleen samen houden we de winkelstraat in leven.