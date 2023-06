Als het misgaat met onze dammen en dijken is Leiden in last

De doorbraak van die immense Kakhovka-dam is een goede wake-upcall om onze eigen Hollandse waterwerken met groot ontzag te behandelen en te beschermen, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen. En ja, dat mag geld kosten. Want als het ooit misgaat, is Leiden flink in last.