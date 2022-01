VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans vertelde afgelopen weekend op televisie dat ze ‘een ongemakkelijk gevoel’ heeft over de rol van Soumaya Sahla in haar partij. De VVD gaat over die rol ‘nadenken’. Nu is nadenken altijd goed, maar het is wel vreemd dat de aanwezigheid van een vrouw die al jarenlang binnen de partij gesprekken leidt en die al sinds 2011 oud-VVD-leider Bolkestein als mentor heeft, nu ineens tot ongemak leidt. En dat alleen omdat Geert Wilders in het debat over de regeringsverklaring - u weet wel, dat Kamerdebat dat hoort te gaan over de politieke keuzes van een nieuw kabinet - tegen premier Rutte tekeer ging over deze ‘moslimterrorist’ die hem onder de groene zoden zou willen hebben.

Veroordeeld is Sahla zeker. Ze kreeg vijftien jaar geleden, ze was toen 22, drie jaar gevangenisstraf wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. In de cel is zij politicologie gaan studeren. Net als een ander lid van de Hofstadgroep, Jason Walters, strijdt zij sindsdien tégen radicalisme. Opgevoed in een streng religieus gezin en ooit aangetrokken tot het jihadisme, is zij bij uitstek iemand die uit ervaring kan vertellen over een wereld die de meeste beleidsmakers nu eenmaal niet uit de praktijk kennen. Burgemeesters en veiligheidsexperts behoren tot haar gesprekspartners. Ze heeft de VN mogen toespreken en promoveert nu aan de Universiteit Leiden.

Het gaat er niet om haar verleden goed te praten. Maar Soumaya Sahla heeft haar straf uitgezeten en probeert haar talenten nu op een nuttige manier in te zetten. Precies zoals je zou willen. Als een ex-gedetineerde dat niet mag, is een veroordeling in feite levenslang. Dat leidt tot een uitsluiting die alleen maar nadelen oplevert. Vreselijk dat Geert Wilders al jaren wordt bedreigd en onder zware beveiliging moet leven. Maar als Soumaya Sahla een dezer dagen moet ‘terugtreden’ dan heeft het extremisme gewonnen en het liberalisme verloren. We kunnen niet aan de ene kant mensen vragen mee te doen en zich in te zetten voor Nederland, en dan zodra ze dat doen, ze verdacht maken of laten vallen.

