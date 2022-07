Als Trump weer president wordt...

Wisselende berichten uit de VS deze week. De klimaatplannen van president Joe Biden lijken er na maandenlang gesteggel nu toch door te komen. En oud-president Donald Trump hield voor het eerst weer een toespraak in Washington. Berichten die één ding gemeen hebben: ze herinneren eraan dat het uitmaakt wie er in het Witte Huis zit. Ook voor ons. Het maakt letterlijk een wereld van verschil. Hebben we in de VS een partner die probeert internationale afspraken na te komen die voor de hele aarde van belang zijn? Een machtige bondgenoot die net als wij in elk geval streeft naar vrijheid, democratie en respect voor mensenrechten? Of wordt het ieder voor zich en staan wij er straks alleen voor tussen China, Rusland en een ondemocratisch Amerika?