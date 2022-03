Als we dit gevoel nou eens zouden kunnen vasthouden

De toestand na Poetins invasie in Oekraïne is rampzalig, maar had nog veel erger kunnen zijn, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Ja, de toestand is rampzalig. Poetins oorlog heeft al heel veel mensen op de vlucht gejaagd. In het zwaar bevochten Marioepol lukt het niet om burgers te evacueren. In Moskou is een wet aangenomen die journalisten - Russen én buitenlanders - het werk vrijwel onmogelijk maakt. Hoe weten we straks nog wat er zich afspeelt? Maar… het had nog erger gekund. Europa en de VS hadden na de inname van de Krim ook deze invasie als voldongen feit kunnen accepteren. Burgers hadden op het terras kunnen blijven zitten. We horen nu wel steeds dat Oekraïne in het hart van Europa ligt, zowel geografisch als politiek is daar best iets op af te dingen.

Maar ze - of ‘we’ - hebben het deze keer dus níét geaccepteerd. Deze keer is er wél het besef dat een agressor doorgaans pas stopt als hij wórdt gestopt. Deze keer nemen overheden en bedrijven ongekende maatregelen. Die zullen het Kremlin niet meteen doen wankelen, de doorwerking van sancties kost tijd, maar diegenen die zich er verschuilen gaan ze echt wel voelen. Zo eensgezind als de EU nu opereert, lijkt 24 februari 2022 wel een Europees 9/11. De bereidheid om mensen in nood bij te staan is hartverwarmend, zeker ook voor onszelf. Dat laatste is niet cynisch bedoeld: wat telt is dat mensen echt iets willen dóén.

Als we dat gevoel nou eens zouden kunnen vasthouden! Eerst maandag, bij de actie van Giro 555. Effectieve hulp is immers professionals de middelen geven om hun goede werk goed te doen. Maar na maandag ook de weken en maanden die volgen. Ook als een Oekraïense serveerster de bestelling niet snel genoeg opneemt, als een gezin een etage huurt die je zelf ook wel had gewild, als een eenling een fiets steelt. Want dat zal best gaan gebeuren. En het gaat nog lang duren. Toen de geallieerden eindelijk eens een slag hadden gewonnen, in 1942, zei Winston Churchill: ,,Dit is niet het einde. Het is niet eens het begin van het einde. Maar misschien is het wel het einde van het begin.” De oorlog zou nog lang duren. Maar er was wél iets gewonnen.

