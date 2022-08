Amalia, als u een gebaar wilt maken kunt u maar beter duidelijk zijn

Voor wie gaat studeren zijn het dé vragen: Heb je al een kamer? En word je lid van een vereniging? De kwestie met de kamer kon prinses Amalia makkelijk oplossen: ze was ‘erg dankbaar’ dat ze er eentje had kunnen vinden. Over het lidmaatschap had ze zich eerder uitgelaten: ,,Ze wil bij het corps, met een jaarclub, alles erop en eraan”, staat in het boek dat ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag verscheen. Haar goed recht: ondanks de uitwassen is zo’n lidmaatschap een onvergetelijke ervaring. Maar nu ziet ze er dus vanaf, zo berichtte de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag na vragen van de NOS.