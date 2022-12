Amateursport is te belangrijk om te laten vallen

Of verkrach­ting makkelij­ker te bewijzen wordt, is zeer de vraag

De wet op verkrachting en aanranding wordt aangescherpt. Of de nieuwe wet daadwerkelijk zal leiden tot meer veroordelingen is zeer de vraag. Maar het is te makkelijk om het voorstel daarmee af te doen als symboolwetgeving, want ook die heeft in dit geval een functie, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

12 oktober