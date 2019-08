Amnesty verspeelt in rap tempo haar gezag

In de jaren ’80 voerde Amnesty actie tegen marteling, de doodstraf en vóór een eerlijk proces van politieke gevangenen. De club was apolitiek en wist mensen massaal in beweging te krijgen om bijvoorbeeld brieven te schrijven om mensen in dictaturen vrij te krijgen. Maar in de jaren ’90 is de doelstelling van de mensenrechtenorganisatie steeds breder geworden. Amnesty werd steeds meer een getuigenisclub die politiek stelling nam. Zo werd toenmalig PvdA-leider Samsom op hoge toon verweten ‘moreel failliet’ te zijn, omdat hij pleitte voor een vluchtelingendeal met Turkije. Terwijl sinds de vluchtelingenroute via Turkije is afgesloten daar nog amper kinderen verdrinken die zich in gammele bootjes wagen. Vorige week oogstte de club hoon door in Nederland te protesteren tegen de invoering van het verbod op gezichtsbedekkende kleding in overheidsgebouwen. Amnesty zette dat verbod op één lijn met vrouwen die in Iran verplicht zijn een hoofddoek te dragen. Alsof het een te vergelijken is met het ander. Een boerka is als symbool van vrouwenonderdrukking ook in sommige islamitische landen niet voor niets volledig verboden. Dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een boerkaverbod in Frankrijk goedkeurde, legde de organisatie die ooit rechtsstatelijkheid nastreefde in een verklaring naast zich neer.