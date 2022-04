Arbeid is het te koesteren goud

Zolang een concerntop niet tot het inzicht komt dat niet winst of bonussen, maar arbeid het te koesteren goud is, zal de bagageafhandeling op Schiphol niet de laatste plek zijn waar deze zomer chaos ontstaat. Dat schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen in dit commentaar.

Een paar weken geleden voorspelden de vakbonden een onrustig jaar. Ook de werkgevers, verenigd in de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, zagen het somber in. Een inflatie van 12 procent doet werknemers pijn in de portemonnee. De AWVN merkte in verschillende bedrijven en bedrijfstakken een toegenomen arbeidsonrust.

De zomer is nog niet begonnen of we zitten er middenin. In de metaal is het al weken onrustig. Bij slijterijketen Gall en Gall gingen tientallen winkels dicht uit onvrede over karig loon. De politie houdt al wekenlang stiptheidsacties. Zaterdag was de voorlopige climax met een wilde staking van grondpersoneel van KLM op Schiphol, met lange rijen en boze vertrekkers tot gevolg.

Wie de vacaturesite van KLM erop naslaat snapt in een oogopslag wat er scheef zit. Het brutosalaris van een platformmedewerker is tussen de 11,78 en 13,55 euro per uur. Dat zit maar net boven het geldende minimumuurloon van 11,06 euro per uur. Wie zich afvraagt wie zich voor 72 extra centen in het zweet wil werken kan het antwoord raden; dat zijn er niet veel. En dus gaan er grote processen spaak lopen in Nederland.

Quote Daar heeft MKB Nederland een belangrijk punt. Het gaat vooral mis bij de grote jongens

Het is de vraag hoe alle arbeidsonrust kan worden gekeerd. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf waarschuwen dat de rekening van de inflatie niet op het bordje van kleine ondernemers kan worden gelegd. ‘Werkgevers en werknemers zitten in hetzelfde schuitje, we ‘verarmen’ momenteel allemaal’, zei woordvoerder Mieke Ripken onlangs in deze krant.

Daar heeft MKB Nederland een belangrijk punt. Het gaat vooral mis bij de grote jongens. Verkoopmedewerkers van Gall en Gall wijzen naar de enorme winsten die eigenaar Ahold in coronatijd maakte. Het grondpersoneel van KLM heeft een goed geheugen voor de bonus van ruim 3 miljoen euro die topman Benjamin Smith van Air France-KLM in april in het vooruitzicht werd gesteld.

Dat steekt. En dat is begrijpelijk. Het is de enorme kloof tussen grootconcern en kleine man/vrouw die zorgen baart. Zolang een top in ivoren torens niet tot het inzicht komt dat niet winst of bonussen, maar arbeid het te koesteren goud is, zal de bagageafhandeling op Schiphol niet de laatste plek zijn waar deze zomer chaos ontstaat.

