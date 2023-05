Arrogantie kan banken duur komen te staan

Hongerige kinderen verdienen een zo snel mogelijke oplossing

Voedselbonnen voor hongerige kinderen die worden verdeeld via het Rode Kruis: het oogt als een pijnlijke uitwas van een falende overheid. En hoewel kinderarmoede een schandvlek is, is het ook te prijzen dat gezocht is naar een oplossing waarmee kinderen zo snel mogelijk kunnen worden geholpen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.