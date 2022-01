‘Belastinggeld moet verstandig worden besteed, ook bij de AOW’

Volgens het Nibud gaat dit jaar vrijwel iedereen er in koopkracht op achteruit door de hoge energieprijzen. Terecht dat de Tweede Kamer wil dat het kabinet daar iets aan doet. Voor mensen met een uitkering, een klein pensioen of de grote groep werknemers die nu al moeite heeft rond te komen, is een achteruitgang van zo’n 40 euro per maand gewoon heel veel. Maar die discussie staat los van de ruzie over de ontkoppeling van de AOW. Die gaat over iets anders. Juist omdat er te veel mensen nu in armoede leven – volgens de SER kunnen 220.000 Nederlanders niet rondkomen van hun betaalde baan en dat is nog een conservatieve schatting – wil het kabinet het wettelijk minimumloon verhogen.