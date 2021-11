Besmettingen? We leggen de schuld bij anderen

CommentaarDe kans dat over drie weken de nieuwe coronamaatregelen versoepeld kunnen worden, is minimaal. Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft hoog en deskundigen vinden de vrijdagavond afgekondigde maatregelen niet ver genoeg gaan om het tij te keren. Iedereen wijst naar iedereen, schrijft Hans van Soest in dit commentaar.

Het gebrek aan steun voor de maatregelen is zorgwekkend. We houden ons al langer niet meer aan de regels zoals thuis blijven bij klachten of regelmatig handen wassen. Zelfs nu ziekenhuizen het werk weer niet aankunnen en mensen wederom te horen krijgen dat hun operatie wordt uitgesteld omdat alle aandacht moet gaan naar nieuwe coronapatiënten die in doodsnood zijn, dringt de ernst niet door tot iedereen.

In meerdere gemeenten moest de politie ingrijpen, omdat uitgaanspubliek boos was dat de kroegen om 20.00 uur dicht gingen zaterdagavond. In Breda weigerden kroegbazen demonstratief hun deuren te sluiten. De burgemeester besloot niet meteen in te grijpen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn collega in Leeuwarden, al had dat ook met gebrek aan politiecapaciteit te maken.

De Bredase burgemeester Depla vindt dat we ook begrip moeten hebben voor horecaondernemers die door de nieuwe maatregelen bedreigd worden in hun voortbestaan. Nou is het onmiskenbaar zo dat het leed onder deze ondernemers niet kan worden overschat: financieel zitten ze veelal aan de grond, velen slapen al een jaar niet meer. Het nieuwe steunpakket waar het kabinet mee komt, moet dan ook royaal zijn.

Maar regels gelden voor iedereen. Het coronatoegangsbewijs is destijds mede ingevoerd zodat de horeca open kon blijven ondanks de pandemie. Uit onderzoek bleek dat 40 procent van de horecabazen weigerde het beleid te handhaven. Dan is het wrang voor de goedwillende ondernemer te zien dat die schreeuwers nu ook weigeren zich aan de nieuwe avondsluiting te houden: het begrip bij de rest van de samenleving voor hun situatie wordt er niet groter door.

Daarom had ook in Breda zaterdag gehandhaafd moeten worden. Al anderhalf jaar wijst iedereen naar iedereen: wij zijn niet de schuld van de besmettingen, kijk maar naar anderen. Maar als niemand zijn verantwoordelijkheid neemt, is straks nog een veel ingrijpender lockdown nodig om het virus in bedwang te houden.

Merk jij ook dat de schuld makkelijk bij anderen wordt gelegd?

