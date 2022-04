Bestuurlijk onvermogen moet grote zorgen baren

Het is net alsof Nederland in een dikke pot met stroop verzeild is geraakt. Onze overheid is niet meer in staat om snel problemen op te lossen. En dat zou grote zorgen moeten baren, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.

De puinhopen van acht jaar Paars was de titel van een bestseller die in de beginjaren van deze eeuw werd uitgebracht door wijlen Pim Fortuyn. Hij bekritiseerde in het boek het in zijn ogen falen van de collectieve sector.

Op de inhoud van Fortuyns boek was veel af te dingen. Toch schiet de titel deze dagen onwillekeurig nog wel eens door het hoofd. Niet vanwege dat Paars, wel vanwege die puinhopen. Want keer op keer manifesteert zich in Nederland een onvermogen om problemen op te lossen. Het is alsof we in een dikke pot met stroop verzeild zijn geraakt.

Schadecompensatie in Groningen? Drijfzand. Toeslagenaffaire? Drijfzand. Jeugdzorg? Drijfzand.

De laatste drie wapenfeiten ontrolden zich de afgelopen halve week. Zo kon de NS zondag een dag lang geen treinen laten rijden vanwege een back-up-probleem. Dinsdag lazen we dat veel gemeenten niet meer snel een paspoort of rijbewijs kunnen verstrekken. In een enkele plaats loopt de wachttijd op tot drie maanden. De regels van klantvriendelijkheid worden met voeten getreden. Blijkbaar kan het gebeuren dat iemand uit Rotterdam naar Heerlen moet afreizen omdat alleen dáár nog een gaatje vrij is.

Quote Dat we een oud-minister moeten terugroe­pen omdat acht ministe­ries samen niet bij machte zijn om sanctiebe­leid uit te voeren, zou in het bedrijfsle­ven als aanflui­ting worden gezien

Een derde verbazing werkt de aanstelling van Stef Blok als Nationaal Coördinator Sanctiebeleid. Hij is ingeroepen omdat de uitvoering van een deugdelijk sanctiebeleid jegens de Russen maar niet van de grond komt. We hadden al een werkgroep en een taskforce. Nu komt er een stuurgroep bij en een taakgroep die de stuurgroep gaat aansturen.

De oppositie is terecht kritisch. Het feit dat we een oud-minister van Buitenlandse Zaken moeten terugroepen omdat acht ministeries samen niet bij machte zijn om sanctiebeleid uit te voeren, zou in het bedrijfsleven als een regelrechte aanfluiting worden gezien. Bovendien zijn in het verleden vaker grote uitvoeringsproblemen achter een wand van praatgroepen weggestopt.

Voor ieder nieuw probleem dat opduikt is een op het oog schappelijke verklaring voorhanden. De rode draad is echter telkens dezelfde: onze overheid is niet meer in staat om snel een probleem op te lossen. Zoiets heet bestuurlijk onvermogen. En dat mag, nee, móét ons onderhand heel grote zorgen baren.

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.