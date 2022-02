Beter praten dan stoere mannetjesputterij

Het is duidelijk dat we nog niet moeten juichen. De Russische president Poetin zal na de afgelopen maanden nooit en te nimmer met lege handen willen terugkeren naar zijn volk, en het voorkomen van gezichtsverlies is o zo belangrijk tijdens grote omslagpunten in de wereldgeschiedenis. Een erkenning door Rusland van de opstandige Oost-Oekraïense ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk hangt in de lucht. Juist dinsdag begon er in de Doema, het Russische Lagerhuis, een debat over. Als Oekraïne dan ook nog belooft om even pas op de plaats te maken met dat Navo-lidmaatschap, lijkt Poetin aardig wat wisselgeld op zak te krijgen.