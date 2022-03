Bij een oorlog raken vrouwen gemakkelijk buiten beeld

Angela Merkel is hier en daar genoemd als mogelijke bemiddelaar in het conflict. Ze kent Poetin en spreekt Russisch. Terwijl de vraag is of er nog iets te bespreken valt nu Poetin met geweld zijn buurland Oekraïne is binnengevallen, komt toch een beroemde uitspraak van Thatcher naar boven: ,,In politics, if you want anything said ask a man, if you want anything done ask a woman.” (Wil je in de politiek iets gezegd hebben, vraag een man, wil je iets gedaan krijgen, vraag een vrouw.)