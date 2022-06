Boris heeft zijn hele leven al gefeest en gelogen, dat had zijn partij kunnen weten

Hoe ferm is de korpschef werkelijk, als het gaat om discrimina­tie bij de politie?

Wrang genoeg zijn klachten over discriminatie bij de politie van alle tijden. Meestentijds eindigen conflicten in een lelijk welles-nietes-spelletje. Er volgen schriftelijke berispingen en de kous is weer af, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.

24 mei