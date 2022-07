Boris Johnson waande zich onoverwinnelijk

met video Boris Johnson vertrekt als premier van Groot-Brittannië: ‘Duidelijk dat de partij een nieuwe leider wil’

De Britse premier Boris Johnson stapt op als premier van Groot-Brittannië. Dat maakte hij vanmiddag officieel bekend op een persconferentie. Johnson blijft tot er een opvolger is. Wanneer dat precies gaat gebeuren, wordt volgens de interim-premier volgende week bekend. Britse media hadden het er vanmorgen over dat het waarschijnlijk in de herfst wordt.

