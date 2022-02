Concentratie van de zorg is niet alleen maar slecht

Elk jaar worden er zo’n 1400 kinderen geboren met een zeldzame hartafwijking. Door een operatie of een harttransplantatie kunnen zij nu overleven waar zij vroeger geen schijn van kans maakten. Die zeer specialistische zorg wordt in Nederland maar door elf chirurgen beoefend. Doordat zij opereren in vijf kinderhartcentra verspreid over het land, is het moeilijk de roosters rond te krijgen. Het is slechts een van de redenen waarom de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ervoor pleit de zorg te concentreren in twee centra. Daarnaast moeten behandelaars voldoende routine opdoen om dergelijke zeer specialistische handelingen zo foutloos mogelijk te kunnen volbrengen. Daarom concentreren we al jaren allerlei ingewikkelde operaties die planbaar zijn. Maar vrijwel altijd leidt dat tot gedoe.

Iedereen is het er over eens dat concentratie van de zorg goed is, maar zodra er een beslissing moet worden genomen beginnen de ziekenhuizen die iets moeten afstaan te klagen. Dat gebeurde ook met kinderoncologie. Met de kinderhartcentra is dat nu niet anders. Het voornemen om de ingewikkelde operaties alleen nog in Rotterdam en Utrecht te laten plaatsvinden, leidde tot woede in Leiden, Amsterdam en Groningen. Daarbij worden ouders van zieke kinderen gevraagd petities te ondertekenen en werd in Groningen ook het haperende schadeherstel door de gasboringen erbij gehaald als oneigenlijk argument. Ook wordt net gedaan of de afdelingen in zijn geheel verdwijnen, maar dat is niet de bedoeling. Alleen de operaties zelf worden nog maar op twee plekken gedaan.