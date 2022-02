Coronabeleid mag niet lijden onder mooi-weer-politiek

Na bijna twee jaar van lockdown naar lockdown is het belang van een OMT-advies blijkbaar minder groot geworden in Den Haag. Dat is toch wel een keerpunt in het coronabeleid. Formeel zegt minister Kuipers (Volksgezondheid) weliswaar dat de mogelijkheid van versoepelen afhangt van wat het OMT eind deze week aanraadt, maar achter de schermen is volgens ingewijden al geconcludeerd dat het allemaal wel meevalt met het gevaar van de omikronvariant. De voorbereidingen voor versoepelingen zijn al in gang gezet. Het lijkt er dan ook op dat de politiek de enorme weerstand in de samenleving tegen het coronabeleid niet langer wil negeren. Dat blijkt ook uit het stemgedrag van partijen in de Tweede Kamer. Morgen stemt naar alle waarschijnlijkheid een meerderheid voor een motie om het omstreden 2G-beleid niet te behandelen. Dat voornemen van het kabinet hangt al maanden boven de markt en houdt in dat de horeca in tijden van nood ongevaccineerden mag weigeren aan de deur. Daar kun je voor of tegen zijn, maar dat de Kamer deze mogelijkheid in de corona-aanpak niet eens inhoudelijk wil bespreken, is curieus. Die zelfde Kamer roept al tijden dat het kabinet met een langetermijnstrategie moet komen om het virus te bestrijden. Maar tegelijkertijd spreekt diezelfde Kamer al bij voorbaat een veto uit over een mogelijk onderdeel van die strategie.