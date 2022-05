De Arbeidsinspectie slaat niet voor niets alarm

Volgens de inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie moet er een rem worden gezet op de komst van arbeidsmigranten. Het is de zoveelste oproep aan het kabinet om met fatsoenlijk beleid te komen op dit onderwerp. Nog jaren broeden op ‘wat dan’ duurt te lang, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

Nederland heeft grote problemen om allerlei banen vervuld te krijgen. Bijvoorbeeld in distributiebedrijven en in de land- en tuinbouw is er een enorme behoefte aan arbeidskrachten. Die worden nu voor een groot deel uit het buitenland gehaald, zoals uit Oost-Europa. De Arbeidsinspectie waarschuwt voor de gevolgen ervan. Er is een tekort aan fatsoenlijke huisvesting en het leidt tot concurrentie op zo laag mogelijke lonen voor vaak zwaar lichamelijk werk. De inspectie stelt hardop de vraag of we dat in Nederland nog wel moeten willen. Simpel gezegd: de baten van arbeidsmigratie zijn voor het bedrijfsleven, de kosten voor de samenleving.

De inspectie staat niet alleen. Al jaren wijzen instanties op de gevolgen van migratie, de belangrijkste reden voor de bevolkingsgroei in ons land. Die zet door tot (in de uiterste schatting) 21,6 miljoen mensen in 2050. Ondertussen loopt Nederland op allerlei gebieden tegen problemen aan. De inspecteur-generaal zette ze nog maar eens op een rijtje: mobiliteit, klimaat, energie, landbouw, stikstofbeleid, ruimtelijke ordening, sociale uitkeringen, pensioenen en maatschappelijke participatie.

Het kabinet schreef in het regeerakkoord dat er ‘meer grip moet komen’ op migratie. Hoe, dat blijft volkomen vaag. Gedacht wordt aan een ‘beleidsmatig richtgetal’ waarover nu advies wordt ingewonnen. Het riekt vooral naar pappen en nathouden, want partijen zijn verdeeld.

Migratie is niet per se negatief. Maar dat wordt het wel als er, zoals nu, amper beleid op wordt gevoerd. Dan leidt het tot misstanden op de arbeidsmarkt en problemen in achterstandswijken. De inspecteur-generaal is wel erg radicaal als hij stelt dat de bevolking niet langer moet groeien. Dat brengt problemen met zich mee, want wie zorgt er straks bijvoorbeeld voor ons groeiende aantal ouderen? Maar hij heeft wel een punt dat doorgaan op de huidige weg, geen optie is. Arbeidsmigratie moet verder aan banden worden gelegd, ook als daardoor voor sommige bedrijven geen plek meer is in Nederland.

