De hoge prijs van het gepolder met 2G

Het kabinet schuift het plan voor 2G opnieuw op de lange baan. Het is de vraag of we met al dat gepolder geen te hoge prijs hebben betaald, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.

En weer gaat het plan voor 2G op de lange baan. Er komt nader onderzoek naar dat systeem dat gevaccineerden en herstelden toegang geeft en ongevaccineerden buitensluit. Het is Nederland in optima forma; gevoelige knopen doorhakken blijft lastig.



Met een jaloerse blik keken vele middenstanders in de kerstperiode naar buurland Duitsland. Daar was geen sprake van een lockdown. Daar waren kerstmarkten. De musea waren open. De kapper, de bakker, zij draaiden door. Natuurlijk was ook in Duitsland verzet vanuit de hoek van de bewust ongevaccineerden maar de overgrote meerderheid hield zich aan het van overheidswege opgelegde eisenpakket; een geldige QR-code opende vele deuren.



Vooropgesteld: tegenstanders van het 2G-systeem hebben volstrekt legitieme bezwaren. Het is nogal wat om een bevolkingsgroep die zich niet wil of kan laten vaccineren uit te sluiten van een deel van de maatschappij. Daarbij lijkt het dempend effect van een QR-pas tegen te vallen nu de besmettelijker omikronvariant de overhand heeft gekregen.

Terugkijkend is het echter de vraag of het middel vorig jaar erger was geweest dan de kwaal. Met minder besluiteloosheid en meer daadkracht had een 2G-systeem naar Duits model de Nederlandse winkels misschien open kunnen houden. Dat had ondernemers veel leed bespaard.

In plaats daarvan praatten we en deden we onderzoek. En nadat een politieke meerderheid in Den Haag uit het zicht raakte trapte minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers dinsdag op de rem. Er komt, jawel, nader onderzoek.

Nederland wordt nogal eens geprezen om zijn poldercultuur. Het is de vraag of we daar in dit geval geen te hoge prijs voor hebben betaald. Die moegestreden middenstander die zijn deur berooid in het slot heeft gegooid zou het antwoord wel weten. Voor hem en vele anderen zou het kabinet er verstandig aan doen om snel een goed onderbouwd besluit te nemen. Zodat we dit middel als noodgreep achter de hand hebben en niet voor een tweede keer in een lockdown raken die achteraf te voorkomen was geweest.

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.