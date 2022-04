De natuur kan zonder ons, maar andersom geldt dat beslist niet

Dieren en zelfs bomen kunnen tegenwoordig meedoen aan verkiezingen. Zo komen ze volop in de belangstelling te staan. Alle extra aandacht is welkom, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.

Te midden van alle oorlog en ellende zijn er ook lichtpuntjes. Eén ervan is de herwaardering van onze binnenlandse natuur.

Het recentste voorbeeld is de verkiezing van Insect van het Jaar. De kikkerbillenbijter en de waterschorpioen werden afgelopen week ineens bekend bij een groot publiek. Het zijn geen aaibare beestjes zoals de vlinder of het lieveheersbeestje. Met een vergrootglas zien sommigen er zelfs behoorlijk angstaanjagend uit. Ze hebben echter allemaal hun eigen verdiende plekje op aarde. Zonder beestjes valt het ecosysteem in duigen.

Een boom, een insect, een weidevogel, ze kunnen tegenwoordig allemaal meedingen naar de ultieme hoofdprijs; met hulp van een verkiezing een jaar lang in de schijnwerpers staan. Behalve een ludiek aspect - die beestjes en bomen hebben er zelf niks aan - zit er een serieuze kant aan dit verhaal; we leren te kijken naar wat er groeit en bloeit.

Zo‘n verkiezing helpt de stand niet vooruit. Daar is veel meer voor nodig. Maar eerlijk is eerlijk: wie beseft dat het grootste deel van onze voedselvoorziening afhankelijk is van de bestuiving door insecten, kijkt ineens anders naar een onooglijk beestje op zes poten.

De coronatijd gaf een welkom zetje aan de herwaardering van de binnenlandse natuur. Duizenden mensen gingen ommetjes maken. Tijdens die ommetjes keken ze om zich heen en toen bleek er in Nederland veel moois om van te genieten.

Vogelaars

Afgelopen week presenteerde de Vogelbescherming cijfers van stijgende ledenaantallen. Vogelaars hadden vanouds een nogal suf imago. We dachten aan grijsaards met een verrekijker en een afgesleten ritsbroek. Dat tij is gekeerd. De vogelwerkgroep in Amsterdam zag het ledenaantal stijgen met 43 in 2020 en met 54 in 2021. Vogelwacht Utrecht kreeg er na een jarenlange afname 21 leden bij. Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen zag het aantal leden groeien met 8,5 procent.

Het is te hopen dat de herwaardering van binnenlandse natuur doorzet. Ook nu de pandemie op zijn laatste benen loopt. Alle extra aandacht is daarbij welkom. Omdat we, zoals paleontoloog Jelle Reumer ooit zei, de natuur niet als decor moeten zien maar als het huis waarin wij wonen. De natuur kan prima zonder ons. Andersom geldt dat beslist niet.

