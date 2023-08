De Nederlandse toerist verdient iets meer respect

commentaar Spitshef­fing in de trein blijft een onzalig idee

Als het aan de NS ligt gaan reizigers vanaf 2026 meer betalen voor hun kaartje als ze in de spits de trein pakken. Dit omdat de trein in de piekuren nu te vol is. Een onzalig plan waar het kabinet een stokje voor moet steken nu er wordt onderhandeld over een nieuwe concessie, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.