De nieuwe Boris heet misschien wel Kemi, Rishi of Penny

Directies Schiphol en KLM hebben gefaald

Duizenden Nederlanders zagen hun vakantie in het water vallen, omdat hun vlucht werd geannuleerd. Een veelvoud stond uren in de rij omdat luchthaven Schiphol de drukte niet aankan. Voor een luchthaven die al jaren in Den Haag de deur platloopt om te lobbyen om nog méér vluchten te kunnen uitvoeren, alle reden om zich de ogen uit de kop te schamen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

1 mei