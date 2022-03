De oudere werknemer bestaat niet

COMMENTAARLezers schreven over leeftijdsdiscriminatie als een van de oorzaken van het tekort op de arbeidsmarkt. Wat kunnen we doen, vraagt Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Ben, 70, heeft een mooie loopbaan achter de rug, maar hij wil nog werken. Alleen: wie wil hém nog? Uiteindelijk reageert hij zelfs op een vacature als stagiair. ,,Waar zie je jezelf over tien jaar?” is een van de vragen die hij bij zijn sollicitatie moet beantwoorden. Leeftijdsdiscriminatie, daar gaat de film The Intern (De stagiaire) uit 2015 over. Vorige week berichtte de krant dat werkgevers in de laatste drie maanden van 2021 moeilijker dan ooit aan personeel kwamen. Veel lezers schreven vervolgens over leeftijdsdiscriminatie. ‘Ervaren mensen (lees: 45-plus) komen niet meer aan de bak, te duur, te oud.’

Leeftijdsdiscriminatie bestaat en het is doodzonde: er zijn genoeg zestigers die uitstekend presteren. Vraag het maar aan die directeuren die zo graag van die jonge, flexibele mensen willen. Die lopen zelf vaak ook tegen de zestig. Een doodzonde is het ook: discriminatie op leeftijd is bij wet verboden. Net als die op afkomst. Ervaren werkzoekenden met een niet-Nederlandse achternaam ervaren helaas al discriminatie ver voordat zij op leeftijd zijn. De overheid onderkent het probleem en geeft werkgevers die een werkloze oudere in dienst nemen inmiddels financiële voordelen. Wat kunnen we zelf doen?

Quote We kennen allemaal 50-plus­sers die heel gedreven en nieuwsgie­rig zijn. En dertigers die vooral heel goed hun rechten kennen

Grootste probleem van de 50-plusser is niet zijn leeftijd, maar de ‘mismatch’ met de arbeidsmarkt, schreef Anne-Marije Buckens onlangs in haar zaterdagse column in deze krant. Zij helpt met succes ouderen aan werk. ,,In een veranderende arbeidsmarkt is blijven leren en meebewegen het devies.” Nou, we kennen allemaal 50-plussers die heel gedreven en nieuwsgierig zijn. En dertigers die vooral heel goed hun rechten kennen. Maar ook andersom. Want dé oudere werknemer bestaat niet. Dé jonge werknemer evenmin. De goede werknemer wel. En dat is wat werkgevers én werknemers zich moeten blijven realiseren.

Ben gaat van alles over e-commerce leren. Hij leert zijn jonge collega’s op zijn beurt ook veel: dat iemand aanspreken effectiever is dan steeds maar die berichtjes sturen, bijvoorbeeld. Natuurlijk, het is maar een film. Maar onderzoek na onderzoek wijst uit: wat werkt is diversiteit. Teams met mensen van verschillende afkomst, geslacht, en ervaring. Die willen werken én leren.

