Het kabinet erkent dat er sprake was van ‘institutioneel racisme’ bij de Belastingdienst. Dat betekent dat het systeem groepen mensen benadeelde. Maar van wijdverbreid racisme bij ambtenaren wil het kabinet niets weten. Het lijkt een woordenspel, maar dat is het niet, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

Met de beschuldiging van racisme moet je niet te lichtvaardig strooien. Je stelt de ander bij voorbaat buiten de discussie door zijn of haar intenties slecht te noemen. Maar zo zwart-wit is de werkelijkheid zelden. Zo is het ook bij de Belastingdienst. En daar was veel mis weten we inmiddels. De dienst kreeg al een boete omdat het jarenlang zwarte lijsten bijhield van zo’n 270.000 mensen die zich van geen kwaad bewust waren, maar die wel extra streng werden gecontroleerd of niet in aanmerking kwamen voor een betalingsregeling domweg omdat ze volgens de fiscus ‘verdacht’ waren. Dat kon al zijn omdat een wraakzuchtige ex een anonieme tip had doorgegeven.

En ook bij de dienst Toeslagen ging het mis, weten we al sinds het toeslagenschandaal. Er werden lijsten gehanteerd met indicatoren waarop moest worden gelet bij mensen die toeslagen aanvroegen. Daarbij werd soms extra gekeken naar nationaliteit (Bulgaars) of achtergrond (migranten). Dat mag niet. De overheid hoort onbevooroordeeld te zijn. En het is goed dat dat na jaren doorvragen door Kamerleden nu eindelijk is erkend. Alleen zo kan het systeem verbeteren.

Tegelijkertijd hoort een overheid ook eerlijke belastingbetalers te beschermen tegen fraudeurs die op kosten van anderen hun zakken vullen. Uiteindelijk zijn de uitwassen in de opsporing bij de fiscus en de toeslagendienst niet ontstaan omdat ambtenaren eens lekker burgers wilden discrimineren, maar omdat ze gedwongen werden efficiënter te werken. Er is bezuinigd op personeel en ook de fraudebestrijding werd deels geautomatiseerd. De ontwikkelde ‘risicoprofielen’ zijn gevoelig voor discriminatie. Hoewel geen opzet is het leed voor slachtoffers er niet minder om.

Wanneer we willen dat de dienst fraude bestrijdt en daarbij iedereen even streng controleert, dan is daar maar één oplossing voor: fors investeren in meer medewerkers. En om die aan te trekken, helpt het ook niet als we iedere medewerker wegzetten als slecht.

