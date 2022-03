De overtredingen van Polen en beledigingen van Erdogan kunnen best even worden geslikt

Er zijn meer landen waarmee de betrekkingen koeltjes waren, maar waarmee we door de Russische inval in Oekraïne ineens schouder aan schouder staan. Polen en Hongarije bijvoorbeeld, die zich weigeren te houden aan de juridische spelregels in Europa. Er komen al berichten dat Brussel niet meer zo streng voor hen zal zijn, terwijl het Europese Hof van Justitie net had goedgekeurd dat die landen mogen worden gekort op de miljarden uit het coronaherstelfonds zolang ze zich niet aan de wet houden. Dat laatste doen ze nog steeds niet: een paar dagen na de Russische inval werd in Polen nog een rechter geschorst omdat zij Europees recht wilde toepassen, precies zoals duizenden collega’s in heel de EU dagelijks doen.

Natuurlijk moet Nederland Polen steunen bij de opvang van vluchtelingen nu Poetin een oorlog is begonnen. Natuurlijk is het goed dat Rutte met Erdogan spreekt over de crisis die ons allen bedreigt. Het is juist voorbeeldig hoe eensgezind de EU- en Navo-landen reageren, ondanks hun onderlinge verschillen. In Europa lossen we zulke verschillen niet met geweld op, maar aan de onderhandelingstafel en in de rechtszaal. Daar staan wij voor. De overtredingen van Polen kunnen dus best even wachten, de beledigingen van Erdogan best even worden geslikt. Maar vergeten mogen we ze niet. Want de inzet voor vrijheid, waarheid en fatsoen, daar gaat het nou net om. In Oekraïne, en bij ons.