De uitvaart? Het gaat om de momenten daarvóór

Aangezien we allemaal een keer doodgaan, is het jammer dat we het er zo weinig over hebben, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Wie dood gaat, weet dat meestal al een tijdje. Heeft zich al lang het hoofd gebroken over duizend en een kwesties, zo schreef Annemarie Haverkamp in haar serie gesprekken met mensen vlak voor hun levenseinde. ,,Hoe moet dat met het gezin? Het huis? Verkopen we de caravan? Is er een hiernamaals? Wie moet er spreken op mijn uitvaart? Draaien we Abba of Slayer?” Het was een prachtige reeks op deze site. En veelgelezen. Net als nu de columns van Jan Rot. Maar over andermans dood lezen is één ding, over de dood in eigen kring praten iets heel anders.

40 procent heeft het er nooit over, zo blijkt uit cijfers die Sire vandaag verstrekt. Ongeveer de helft van de Nederlanders had achteraf gezien het afscheid van een dierbare liever anders willen doen. Slechts 27 procent sterft met de gedachte dat alles wel gezegd is. Dat we als mensen steeds ouder worden helpt niet. Doodgaan gebeurt vaker in verpleeghuizen, in ziekenhuizen, ver weg van het dagelijks leven, weg van de buren naast wie je zolang woonde, de tafel waaraan je met de kinderen zat, het bed waarin je samen lag. Met de voorbereiding van een bruiloft is een familie zo een jaar bezig. De uitvaart moet in een paar dagen. En wees eerlijk, de uitvaart is niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste zijn de momenten daarvóór. Als de persoon om wie het gaat er nog bij is.

Afscheid nemen bestaat wél. Ieder kent mooie voorbeelden. De vader die nog een brief aan de hele familie schreef. De moeder die op haar sterfbed wel alvast de toespraak hoorde die haar zoon naast haar kist zou houden. De gesprekken die er soms jarenlang niet waren, en nu eindelijk wel. Waarna de één rustig kon sterven, het is goed zo. En de ander kon doorleven, zonder spijt. Natuurlijk, wie dood gaat weet dat niet altijd. Auto-ongelukken, plotselinge vreselijke ziektes. Dus jij hebt makkelijk praten, kunt u zeggen. Maar praten is niet makkelijk. Het is meestal moeilijk. Gelukkig is dat altijd nog beter dan: onmogelijk. Dus begin erover. Waarom nu niet?

