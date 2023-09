Die vrouwelijke premier komt er ook nog wel

‘Fossiele subsidies’ kunnen niet direct verdwijnen

De actievoerders van Extinction Rebellion zullen de komende dagen weer veelvuldig in het nieuws zijn met hun pleidooi om fossiele subsidies ‘nu’ te stoppen. Daarbij wordt ook door allerlei politieke partijen nogal eens gedaan alsof er zomaar miljarden euro’s over de balk worden gesmeten en het kabinet blind is voor de klimaatproblemen. Het is stemmingmakerij, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.