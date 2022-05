Directies Schiphol en KLM hebben gefaald

Er is een enorm tekort aan mensen die bijvoorbeeld de bagage kunnen laden en lossen. Nou is personeelstekort geen exclusief probleem voor de luchtvaartsector, maar het is wel uitermate wrang dat uitgerekend deze sector met miljarden belastinggeld overeind is gehouden in de coronacrisis. Luchtvaartmaatschappij KLM kreeg bijna 4 miljard aan leningen en steun. Belangrijkste reden was het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie. Als KLM zou omvallen, zou Schiphol veel internationale verbindingen verliezen en staan tienduizenden banen in Nederland op de tocht. Dat geld kwam van belastingbetalers.



En terwijl die belastingbetalers zagen hoe topman Ben Smith van KLM/Air France een bonus van bijna 1,1 miljoen euro kreeg plus een aandelenpakket van 2 miljoen euro, werd hun vakantiereis geannuleerd omdat het bedrijf in de coronatijd niet voldoende geïnvesteerd heeft in het grondpersoneel dat het werk moet uitvoeren. En ook Schiphol zelf kreeg bijna 129 miljoen euro aan loonsubsidie van de overheid, bedoeld om mensen in dienst te houden. Toch kampt de luchthaven nu met te weinig mensen die bijvoorbeeld alle passagiers moeten controleren. En dit is pas de meivakantie. De echte drukte van de zomervakantie moet nog komen.



Dat is allemaal niet te rijmen met de al jaren aanhoudende lobby van Schiphol voor uitbreiding van het aantal vluchten. Er moest een extra luchthaven in Lelystad komen om alle drukte op te vangen. Er is gegoocheld met cijfers om te voldoen aan bijvoorbeeld de geluidsnormen. Ja, Schiphol is belangrijk voor onze economie. Maar als de samenleving zo veel inlevert voor een sector die niet in staat blijkt vakantievluchten uit te voeren, dan is de leiding van zowel Schiphol als KLM niet opgewassen tegen haar taak. Hoog tijd voor bestuurders die dat wel zijn.