Droogte schreeuwt om haast bij uitvoering deltaplan

Het mooie lenteweer is een zegen voor al die mensen met meivakantie en voor horecaondernemers die na twee jaar corona-ellende de terrassen weer vol zien. Maar het huidige weer heeft ook een schaduwkant: het is zo droog dat in sommige delen van het land nu al alarm wordt geslagen over de oogst. En het is pas begin mei. Boeren zijn bang voor de bieten, de aardappelen, het graan, wortelen, erwten en bonen. Door de droogte kan het zaad niet voldoende kiemen.

Nu al behoort 2022 tot een van de droogste jaren en ook voor de komende week voorspelt het KNMI amper neerslag. Zeker op de hogere zandgronden zijn boeren afhankelijk van regenwater en doordat we voor de vierde keer in vijf jaar kampen met droogte staat het grondwater op veel plekken lager dan het zou moeten.

En dat terwijl er begin dit jaar toch heel wat neerslag gevallen is. Het lukt alleen nog onvoldoende om dat water vast te houden. Er is al een Deltaprogramma Zoetwater vol plannen om te zorgen dat regenwater minder snel wegspoelt, zoals het ondieper maken van sloten zodat regen langer de tijd krijgt om in de bodem te zakken. Daarvoor zijn honderden miljoenen euro’s uitgetrokken. Maar de vraag is of dat genoeg is.