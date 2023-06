Een corona-enquête: doe het goed of doe het niet

De coronapandemie had een enorme weerslag op de samenleving. Er is alle reden om te onderzoeken of de overheid wel adequaat heeft gehandeld. Maar de manier waarop de Tweede Kamer worstelt met zo’n onderzoek, is zorgwekkend, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.