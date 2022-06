Een jaar ‘verspelen’ is geen zonde, marchanderen met gestelde normen wel

Bij heel veel jongeren kan de vlag uit; na vier, vijf, zes (of iets meer) jaar zijn ze geslaagd voor hun examen van de middelbare school. Een ware mijlpaal in een mensenleven.



De jongeren die nu slagen hebben een gemankeerde middelbare schooltijd achter de rug. Corona hield hen lange periodes helemaal of deels thuis. Er was geen les of er was digitaal les en ook andere activiteiten die een middelbare schooltijd kleuren - buitenlandse reizen, schoolfeesten, projectweken, stages - lagen stil. Misschien weten we pas over jaren welke gevolgen dit daadwerkelijk heeft gehad voor opgroeiende jongeren.