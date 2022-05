Een olieboycot? Wat is ons verhaal?

Als de voortekenen niet bedriegen hebben we eind dit jaar een olieboycot tegen Rusland. In Brussel wordt er deze week druk over vergaderd. Voor steenkool geldt zo’n boycot al per augustus. De import van olie zal gedurende dit jaar geleidelijk worden afgebouwd, is het voorstel. Duitsland had eerder bezwaren, niet principieel maar praktisch: het land is sterk afhankelijk van energie uit Rusland. Inmiddels is de bondsregering om. De EU-landen hadden zich al voorgenomen in 2027 van alle fossiele energie uit Rusland af te zijn, dus ook van het gas, maar dat is nog ver weg.

Voor de goede orde: de olieboycot zoals in de jaren 70 van de vorige eeuw - die met de autoloze zondagen - was een boycot van olieproducerende landen tegen ons. Nu gaat het om een boycot van ons tegen een olieproducerend land. Dat is echt anders, maar het gevolg voor de consument is hetzelfde: schaarste drijft prijzen op. Dus er is wel iets uit te leggen. De toenmalige premier Den Uyl deed dat in een ernstige televisietoespraak. Premier Rutte hield zo’n toespraak enkele keren tijdens de coronacrisis. Rondom de huidige crisis is het stiller. Er was nog niet één ‘Oekraïne-persconferentie’ op tv. Het parlement is twee weken met reces. Inmiddels levert Nederland zware wapens en gaan we bijna wekelijks weer een treetje hoger op de escalatieladder.

Met goede gronden, elke Nederlander kan ze bedenken. Europa moet niet terug naar de tijd dat het ene land straffeloos het andere binnenvalt, dan ben je op een dag zelf aan de beurt. De geschiedenis leert dat tirannen nooit worden gestopt met halve maatregelen. Het is niet efficiënt om Oekraïne te steunen met tientallen miljoenen en tegelijkertijd elke dag honderden miljoenen over te maken aan Moskou. Nederlanders zijn ook niet zo week als Poetin kennelijk denkt. Natuurlijk snappen mensen wanneer het niet meer over procenten moet gaan maar over principes. Natuurlijk kunnen wij offers brengen, mits duidelijk is waarvoor. Poetin spreekt zijn volk toe over nazi’s die gesteund worden door de Navo. Wat is ons verhaal? Een olieboycot is goed verdedigbaar, maar niet vanzelfsprekend. Dus verdedig hem dan ook.

