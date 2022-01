Een pakketreis voor je cosmetische ingreep, zonder voor- en nazorg: leg de bemiddelaars aan banden

commentaarBemiddelaars die cosmetische ingrepen in het buitenland als pakketreizen aanbieden zonder professionele voor- en nazorg moeten aan banden worden gelegd, schrijft hoofdredacteur Rennie Rijpma in dit commentaar.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) komt binnenkort met een registratiesysteem voor complicaties na cosmetische ingrepen. Plastisch chirurg Annekatrien van de Kar is een van de initiatiefnemers. In haar ziekenhuis in Amsterdam ziet zij vrijwel wekelijks iemand binnenkomen bij wie een cosmetische operatie tot problemen heeft geleid. Meestal na een ingreep die is uitgevoerd in het buitenland.

In Nederland is de cosmetische gezondheidszorg met regels omgeven. Er zijn kwaliteitseisen voor de professionals die zich hiermee bezighouden voor verschillende ingrepen, het maken van reclame is aan banden gelegd en minderjarigen worden nog eens extra beschermd. Bovendien hanteren artsen in Nederland een hoge ethische standaard.

Goed geregeld, maar toch kan het niet op tegen de sociale druk die sommige mensen ervaren om te voldoen aan een schoonheidsideaal dat ze zichzelf of anderen hen opleggen. De billen van Kim Kardashian worden niet alleen bewonderd, ze worden ook een voorbeeld, zoals de haardos van Ronald en Frank de Boer na hun haartransplantatie een voorbeeld werd voor kalende mannen.

Cosmetische ingrepen worden laagdrempelig - een eerste minimale injectie tegen rimpels noemen we liefkozend baby botox - waarmee het voldoen aan een schoonheidsideaal zich steeds nadrukkelijker opwerpt.

Quote Het is ontluiste­rend hoe makkelijk kan worden uitgeweken naar cosmeti­sche artsen in het buitenland Rennie Rijpma

Iedereen met een gezonde dosis zelfvertrouwen zal hier een goede eigen keuze in maken en dat is een groot goed; dat we in Nederland zelf beslissen over ons uiterlijk. Zoals het ook een groot goed is dat wie besluit op de natuur in te grijpen, wordt beschermd tegen kwakzalvers of te commercieel gedreven artsen.

Maar juist voor iedereen met wat minder zelfvertrouwen is deze bescherming van groot belang en nu ook niet genoeg. Het is ontluisterend hoe makkelijk kan worden uitgeweken naar cosmetische artsen in het buitenland. Voor ingrepen die een serieus risico met zich meebrengen, worden pakketreizen naar Turkije aangeboden. Het kan in zeer extreme gevallen tot doden leiden, zoals we deze week lazen. Complicaties zijn aan de orde van de dag.

De Nederlandse overheid kan niet optreden tegen malafide artsen in het buitenland. Maar Nederlandse bemiddelaars die cosmetische ingrepen als pakketreizen aanbieden zonder professionele voor- en nazorg, moeten aan banden worden gelegd.

