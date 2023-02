Een recordaantal vakanties in oorlogstijd, wat zegt dat?

Voor elke demon­strant gelden dezelfde regels

Opruiing is verboden in ons land. Zomaar een weg blokkeren eveneens. Dat Kamerleden roepen dat de aanhouding van zeven klimaatactivisten in strijd is met het demonstratierecht, getuigt van weinig kennis van de regels, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.