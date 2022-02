Een schouderklop voor de ommezwaai van pacifistisch links

De Tweede Kamer kwam er dinsdag over bijeen. GroenLinks was altijd een uitgesproken tegenstander van extra uitgaven voor defensie, maar nu de oorlog zo dichtbij komt is het verhogen van het budget van de krijgsmacht volgens partijleider Jesse Klaver ‘bespreekbaar’. Coalitiepartij D66, net als GroenLinks nooit fan van wapenuitgaven, zegt evenmin nee. Sterker nog: D66 kwam met een motie om nog deze kabinetsperiode de beurs te trekken. Mede ondertekend door PvdA en GroenLinks.



ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers wil in dit soort situaties nog wel eens theoloog Dietrich Bonhoeffer aanhalen, zijn grote inspirator. Bonhoeffer, pacifist van huis uit, stond in de Tweede Wereldoorlog op tegen het onrecht dat door de nazi‘s werd aangedaan. Hij werd uiteindelijk door de Duitsers geëxecuteerd. ‘Als pacifisme leidt tot een vrijbrief voor de beulen, dan laad je een zwaardere verantwoordelijkheid op je dan een keus voor een ‘rechtvaardige oorlog’ tegen hemeltergend onrecht’, schreef Segers zijn partijgenoten in februari 2016. Het was de tijd dat de strijd tegen IS in Irak volop gaande was. Nederlandse F-16‘s deden daar aan mee.