Elk land krijgt de premier die het verdient

Extra crisishef­fing is helemaal niet zo simpel

Een groot deel van de Tweede Kamer wil bedrijven die in crisistijd extra winst maken meer belasting laten betalen. Onlangs deed de Europese Commissie dat voorstel ook al. Maar roepen om solidariteit is makkelijk, de uitwerking is dat niet, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

15 juni