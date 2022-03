En nu graag: ook minder btw op groente en fruit

Natuurlijk, het is nooit goed of het deugt niet, maar het ging pijlsnel, die accijnsverlaging op benzine en diesel. Al per 1 april gaan er respectievelijk 17 en 11 centen per liter af om de autorijders te compenseren voor de stijgende brandstofprijzen. Tussen aankondiging en ingangsdatum zitten amper drie weken. Een mens zou haast denken dat er verkiezingen aankomen.

Er is ook best wat aan te merken op de onderbouwing van het besluit. Om te beginnen komt de accijnsverlaging vooral de veelrijders tegemoet. Zij staan vooraan in de rij, ook zij die het prima kunnen betalen, terwijl alle minderbedeelde Nederlanders die in een tochtig huis bijkans bezwijken onder hun energienota pas op 1 juli aan bod komen. Pas dan gaat het btw-tarief voor gas en elektriciteit omlaag naar 9 procent.

Maar het is de snelheid van handelen die het meest verbaast. In dit land zijn we al jaren aan het discussiëren over de invoering van een suikertaks. Dat blijkt een enorme bevalling te zijn. Na een stevige tegenlobby van de dikmaaksector staat de voorgenomen invoering nu eindelijk vermeld in het regeerakkoord van Rutte IV. Er hangt nog geen datum aan want ja, de molens draaien langzaam. Terwijl landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noorwegen allang zoiets hebben ingevoerd.

Quote Als we willen, kan er blijkbaar veel en snel

Zeker zo schrijnend is de vergelijking met de gewenste btw-verlaging op groente en fruit. De taks zou idealiter van 9 naar 0 procent moeten; goed voor een gezonder Nederland, én goed voor de eigen producerende agrarische sector. Het voornemen stond al in een vorig regeerakkoord. Premier Rutte zei laatst in de Tweede Kamer dat het reuze ingewikkeld is om te bepalen of een pizza of een potje pastasaus eronder valt. Ook zijn er twijfels of de computersystemen van de Belastingdienst zo‘n majeure verandering wel aankunnen.

Als we willen, kan er blijkbaar veel en snel. Kijk naar de compensatie voor de autorijder. Mag dit alsjeblieft een voorbode zijn voor die gezondere plannen die al jaren op Haagse molens botsen?

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.