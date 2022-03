Er is geen reden om exameneisen te laten vallen

Jongeren hadden het moeilijk tijdens de coronapandemie, maar dat is geen reden om exameneisen nog verder te versoepelen. Voor een diploma moet worden gewerkt, schrijft hoofdredacteur Rennie Rijpma in dit commentaar.

We mogen geen enkele leerling een mislukte schoolcarrière door corona aandoen, stelde Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad woensdag in deze krant. En inderdaad dat mogen scholen hun leerlingen niet aandoen. Maar om leerlingen dan aan het beroepsonderwijs of een universiteit te laten beginnen zonder dat ze de benodigde vakken hebben gehaald, slaat volledig door.

De afgelopen twee jaar waren niet gemakkelijk voor jongeren: onderwijs volgen via zoom, weinig contact met leeftijdsgenoten, lessen die te vaak uitvallen, te veel aan huis gekluisterd. Je in lockdown van puber naar jong volwassene ontwikkelen is bepaald niet ideaal.

Het kabinet had hier oog voor. In 2020 hoefden middelbare scholieren geen examen te doen. Hoewel scholieren dit juichend ontvingen, realiseerden veel scholieren zich toen al dat ze daarmee ook de waarde van zo’n toetsingsmoment misliepen. Ze konden niet laten zien wat ze waard waren, en niet deze bepalende periode in hun jonge leven op een natuurlijke manier afsluiten.

Gelukkig waren er in 2021 wel examens, en ook dit jaar moeten én mogen de middelbare scholieren weer examen doen. Ondanks dat er op het onderwijs dat zij de afgelopen jaren genoten, best iets is aan te merken, hebben scholen alles in het werk gesteld om hun leerlingen met kennis en kunde af te leveren. Vanuit de overheid is er nog enige clementie vanwege gemiste lesuren: bij de eindexamens mag je één vak wegstrepen en er zijn twee herexamenperiodes in plaats van één herkansing.

Wie zijn examen dan nog niet haalt, is simpelweg nog niet klaar voor een vervolgopleiding. Dat is zuur voor die enkele leerling die alles op alles heeft gezet om het te halen, maar voor wie onderwijs op afstand de achilleshiel was; maar zeer terecht voor leerlingen die er ondanks alle inspanningen van hun leerkrachten met de pet naar gooiden (dat is van alle tijden trouwens); en zeer terecht ook voor al die leerlingen die ondanks de moeilijke tijd een manier vonden om zich de lesstof eigen te maken.

Henk Hagoort mag het opnemen voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat doe je het beste door duidelijk te zijn en daaraan vast te houden. Van medelijden is nog nooit iemand beter geworden.

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.