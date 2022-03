Erdogan zou met zijn opstelling haast een Nobelprijs voor de Vrede in de wacht kunnen slepen

Het is de vraag wie een stop op verder bloedvergieten in eigen land het beste kan verkopen. In het vrije Westen hebben we graag het beeld voor ogen van een Rusland dat met de staart tussen de benen vertrekt. Maar dat zijn wij. Russische spindoctors hebben al eerder bewezen dat zij in eigen land een meester zijn in het verkopen van slecht nieuws. De boodschap zal ongetwijfeld iets worden in de trant van: ‘We hebben de Donbas, de oostelijke regio, gered uit de handen van de nazisten’.