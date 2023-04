Excuses, geld, nu nog de goede uitvoering, daarmee valt of staat de afhandeling voor Groningers

‘Beschaafde eisen’, maar pas op voor chagrijn

Het is te hopen dat de door Groningen gewenste miljarden verstandig worden besteed, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen. Veel te vaak is ontwikkelgeld in het verleden gestopt in megalomane projecten of bleven zuurverdiende euro‘s hangen aan de strijkstok van adviesbureaus.