Festivals zijn een mooie traditie, maar gratis zijn ze niet

Bevrijdingsfestivals zijn een manier om jongeren betrokken te houden bij het thema vrijheid. De generatie die de Tweede Wereldoorlog nog bewust heeft meegemaakt, is aan het uitsterven. Voor hun achterkleinkinderen heeft het begrip vrijheid een heel andere lading. Jezelf kunnen zijn, bijvoorbeeld. Maar dat vrijheid ook samenhangt met oorlog wordt naarmate de gruwelen van de Duitse bezetting verder wegglijden in de tijd logischerwijs een steeds abstracter idee.



Op festivals wordt die link nog wel gelegd, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van veteranen die bezoekers vertellen over hun ervaringen in oorlogsgebied. Maar laten we eerlijk zijn: het merendeel van de bezoekers komt er vooral voor de muziek, het bier en de gezelligheid.

Daar is helemaal niets mis mee. En het is fijn dat die festivals al jarenlang gratis zijn, maar nu blijkt dat dat niet meer overal kan, willen veel partijen in de Tweede Kamer dat er extra geld op tafel komt. De vraag is of dat nodig is. In Groningen werd bezoekers deze week 5 euro entree gevraagd. Geen onoverkomelijk bedrag en er kwamen ruim 30.000 mensen op af. Lokale uitkeringsgerechtigden konden voor niets naar binnen zodat iedereen er heen kon. Op een paar malloten na die de organisatie bedreigden om de toegangsprijs, verliep het evenement zonder wanklank.

Quote Linksom of rechtsom komt de rekening ergens terecht

Gratis bestaat niet. Een festival kost veel geld. Meer geld naar bevrijdingsfestivals betekent minder geld naar andere belangrijke zaken of hogere belastingen. Linksom of rechtsom komt de rekening ergens terecht. Moet er dan bijvoorbeeld minder geld naar oorlogsmonumenten? Of naar onze landsverdediging? Daarnaast is het de vraag in hoeverre festivals bijdragen aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Uit onderzoek van de Anne Frank Stichting blijkt dat jongeren hun kennis over dit onderwerp vooral halen uit lessen op school en films als Oorlogswinter. Niet dat festivals daarmee onbelangrijk zijn. Samen de vrijheid vieren is zeker waardevol. Maar je druk maken over een kleine entreeprijs is echt overdreven.

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.