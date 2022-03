Fout van het leenstelsel is niet meer volledig te herstellen

Vóór invoering van het leenstelsel leenden de meeste studenten ook bij. In 2015 was de gemiddelde studieschuld 12.400 euro. Die is opgelopen tot 15.200 euro in 2021, aldus het CBS. Wel is de totale uitstaande studieschuld in die periode verdubbeld tot een duizelingwekkende 24,4 miljard euro. Sommigen hebben wel tot een ton geleend, want ja: het kon toch? Terwijl opeenvolgende kabinetten apart beleid bedachten om mensen te waarschuwen zich niet te diep in de schulden te steken, werd dat bij jongeren die nog amper volwassen waren juist aangemoedigd. Gratis geld bestaat niet en het zijn uitgerekend jongeren die daar niet voor zijn behoed.