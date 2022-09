Geld is (gelukkig) geen wonderpil voor arbeidsdeelname vrouwen

Spoorbon­den moeten weer aan tafel komen

Wie vrijdag naar zijn werk of naar school moet, kan wederom niet rekenen op de trein. Een staking legt (vrijwel) alles plat. De beslissing van de bonden om het werk neer te leggen is niet te verkopen aan de reiziger nu de NS-directie net een serieus loonbod heeft gedaan in het slepende cao-conflict, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

7 september