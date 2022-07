Gelukkig, de corpsdames pikken het niet meer

Na alle Voice-schandalen dachten we dat we de ergste uitwassen in Nederland wel hadden gekapitteld. Maar toen hadden we de studentenverenigingen nog over het hoofd gezien.



Natuurlijk is de studententijd de beste tijd van je leven. Er moet worden gevierd. Er moet worden gedronken. De meeste studentencorpsen staan bol van de tradities. Er zijn vaandels, ontgroeningen, herendisputen en damesdisputen. Prachtig allemaal. Maar dit is nog geen vrijbrief om alles te doen wat God verboden heeft. Laat staan dat we er trots op moeten zijn dat hier nog middeleeuwse man-vrouwverhoudingen bestaan.